Жителей Прикамья предупредили, что из-за жары не исключена местная передача малярии обычными комарами

Переносчиками малярии могут быть самые обычные комары. Фото: страница ВК ведомства.

- Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предупреждает: в условиях жаркого лета не исключена местная передача малярии, перенесенной комарами, - такая информация появилась на странице Пермской станции скорой помощи ВКонтакте. В начале июля управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проинформировало краевой Минздрав о том, что потенциальными очагами малярии местного происхождения могут являться Пермь, Чайковский, Березники, Соликамск и другие населенные пункты, где «ведется строительство объектов с привлечением на работу потенциальных носителей возбудителя малярии, приезжающих с эндемичных территорий».

Пока эта опасность носит лишь потенциальный характер. По данным Роспотребнадзора за пять последних лет в Прикамье было зарегистрировано лишь 10 случаев малярии, и все они завозные. У одного из пациентов болезнь протекала в тяжёлой форме из-за несвоевременного начала лечения. Четыре человека заразились во время туристических поездок на Гоа. Двое – во время командировок в Центрально-африканскую Республику и Анголу. Один пермяк заболе малярией в Гвинее. Ещё трое заболевших – это уроженцы Индии и Нигерии, проходившие обучение в вузах Перми.

Тем не менее, Роспотребнадзор по Пермскому краю призывает всех жителей Пермского края, кто в течение последних трех лет посещал регионы, где распространена малярия - это Африканский континент, страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки, особенно их сельские районы - обратиться к врачу и пройти исследование на малярию.

В ведомстве сообщают, что признаками заболевания являются температура тела выше 37 градусов, увеличение печени, селезенки, желтушность склер глаз и кожных покровов, герпес, анемия.