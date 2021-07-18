В Перми до 15 сентября закроют движение на одном из перекрестков улицы Куйбышева

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городском департаменте дорог и благоустройства администрации Перми сообщили о прекращении движения транспорта на одном из перекрестков улицы Куйбышева. В ведомстве объяснили, он будет закрыт для проезда в связи с выполнением работ на сетях теплоснабжения.

- С 1 августа до 15 сентября будет временно прекращено движение транспорта по улице Седова в районе перекрестка с улицей Куйбышева, - сообщили в дорожном департаменте. - Работы будет выполнять подрядчик ООО «РегСпецСтрой», он должен расстановить соответствующие знаки. Водителям советуем заранее планировать пути объезда и выбирать маршрут следования.

Также «КП» писала, что с 15 июля в Пермском крае на три недели закрыт для проезда участок в обход Чусового от трассы Полазна - Чусовой до дороги Кунгур - Соликамск. Там проводятся завершающие строительные работы.

На время перекрытия объезд организован через город Чусовой.