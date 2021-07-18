Надо было воды набрать заранее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми опубликовали график отключения воды до конца июля 2021 года.

Как объяснили в компании «Новогор-Прикамье» водоснабжение будет приостанавливаться в связи с ремонтом водоводов.

Смотрим, не попала ли ваша многоэтажка в список домов, где пересохнут краны.

Во вторник, 20 июля, с 9.00 до 17.00 воду отключат в домах на улице Хабаровская, 36, 36А, 38, 40, 44, 133, 135, 135Б, 137.

Также 20 июля с 9.00 до 20.00 воды не будет в домах по следующим адресам:

- Котовского, 2, 4;

- Мильчакова, 19, 19А, 23.

В субботу, 24 июля, с 9.00 до 19.30 водоснабжение прекратится в домах на шоссе Космонавтов, 195, 197, 203, 205.

Также 24 июля с 9.00 до 19.00 воды не будет в домах по адресам:

- Балхашская, 152;

- Братская, 171, 171А, 173, 175, 177;

- Запорожская, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 160, 180А;

- Ижевская, 25;

- Казахская, 39, 56, 70, 71, 72, 102, 104, 106;

- Самаркандская, 153;

- Сахалинская, 3;

- Старцева, 156;

- Холмогорская, 4А, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25.

26 июля с 9.00 до 20.00 водоснабжение отключат:

- Проспект Парковый, 58А, 64;

- Подлесная, 47А

Также 26 июля с 9.00 до 19.30 воды не будет:

- Николая Островского, 72, 74;

- Рабоче-Крестьянская, 32

28 июля с 10.00 до 19.00 воду отключат в домах на следующих улицах:

- Алексеевская, 50;

- Восстания, , 12, 14, 14/1;

- Красногвардейская, 4, 49, 5, 7, 7/1, 7/2;

- Лузенина, 12;

- Нагорная, 1;

- Постаногова, 1, 1А, 7;

- Свободы, 2, 21, 21А.