В Прикамье может вернуться тропическая жара

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае по-прежнему стоят погожие теплые дни почти без осадков.

Правда, синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредили, что сегодня, в воскресенье, 18 июля, северо-западный ветер может принести к нам грозовой фронт с кратковременными дождями. Во время гроз шквалы могут достигать 20 метров в секунду. Но в Перми дожди будут несильными.

- По краю днем ожидается от 22 до 27 градусов, - сообщают пермские метеорологи.

- Больше всего осадков может выпасть по востоку края, - прогнозируют специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

А вот на следующей неделе к нам ненадолго может вернуться тропическая жара. Столбик термометра в первую половину недели может преодолеть 30-градусную отметку – во вторник и в среду жаркую погоду может принести южный ветер.