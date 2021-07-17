Оперштаб назвал территории в Пермском крае, где были выявлены новые заболевшие COVID-19

Всего на 17 июля в Пермском крае выявлено 67102 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

На 17 июля 2021 года в Пермском крае было зафиксировано 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие обнаружены в 23 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 289, - сообщается в сводках оперштаба. - На втором месте – Чернушинский округ - 18 человек с инфекцией. На третьем месте – Лысьвенский и Соликамский округа, здесь зафиксировано по 12 случаев заболевания.

В Березниках коронавирус диагностирован у 10 жителей, в Чайковском округе – у семи. По шесть инфицированных выявлено в Пермском районе, Чусовском, Добрянском и Октябрьском округах. В Осинском округе COVID-19 подтвердился у четырех человек.

По три случая заражения зафиксировано в Кунгурском районе, Куединском округе и Кизеле. По два - в Кудымкаре, Губахе, Кунгуре, Гремячинском и Юсьвенском округах.

По одному заболевшему обнаружено в четырех территориях Пермского края. Это Верещагинский, Красновишерский, Бардымский и Юрлинский городские округа.

Всего на 17 июля в Пермском крае выявлено 67102 жителей с коронавирусной инфекцией.