Эсэры определились с кандидатами в Законодательное Собрание Пермского края

На днях в Перми прошла конференция партии.

В Перми состоялась конференция регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». Основным вопросом на ней стало выдвижение кандидатов на выборы в Законодательное Собрание Пермского края, которые пройдут 19 сентября.

Партийный список возглавили Вероника Куликова, Илья Лисняк, Григорий Малинин. В Региональные группы вошли общественники, представители медицины, образования, науки, представители малого и среднего бизнеса, известные спортсмены, а также действующие депутаты:

В группе 2 Ощепкова Инесса - руководитель общественной организации «Память Сердца». В эту группу также вошла Родина Ирина – 11-кратная чемпионка мира по самбо, старший тренер сборной России по дзюдо.

В группе 3 Иванов Алексей – исполнительный директор ООО «Эксперт Экология»

В группе 4 Шахаев Андрей - экс-замминистра промышленности, инноваций и науки, начальник управления инновационной деятельности ПГНИУ

В группе 5 Нецветаев Михаил – Председатель Пермского Молодежного Центра

В группе 7 Бургонутдинов Альберт – профессор кафедры в ПНИПУ

В группе 8 Арутюнян Арутюн – член Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае

В группе 9 Домовитова Ольга – экс-директор школы «Город дорог»

В группе 11 Федоров Дмитрий –депутат Пермской городской Думы

В группе 13 Мельчаков Дмитрий – директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Гремячинского муниципального района

В группе 14 Рашидов Андрей – депутат Березниковской городской Думы

В группе 16 Сивцев Евгений – депутат Думы Гремячинского городского округа

В группе 17 Злобина Ирина – заместитель директора Пермского краевого территориального центра медицины катастроф

В группе 18 Кобелев Андрей – директор ООО «Лысьва-теплоэнерго»

В группе 20 Хараськин Олег – Руководитель Института регионального и муниципального развития и поддержки общественных инициатив.

В группе 21 Лазуков Николай – помощник ректора Пермского государственного института культуры

В группе 22 Непряхин Аркадий – депутат Законодательного Собрания

В группе 24 Оганесян Арсен – главный инженер дорожно-строительной компании «Арсенал»

В группе 25 Вязников Евгений – исполнительный директор ООО «Экологика»

В группе 26 Степанов Владимир – депутат Добрянского городского поселения

В группе 30 Осокин Михаил – депутат Законодательного Собрания Пермского края.