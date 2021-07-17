Мобильные пункты вакцинации в Перми вновь закрыты

В последний месяц в этом пункте вакцинации огромные очереди. Фото: Евгения Романова.

В входные 17 и 18 июля у желающих сделать прививку от коронавирусной инфекции в мобильных пунктах, этой возможности не будет. Если в начале недели в расписании работы должен был вакцинировать пермяков пункт в парке им. Горького, то утром 17 июля Минздрав сообщил об его временном закрытии.

- 17 и 18 июля не будут работать мобильные пункты вакцинации в Центральном парке развлечений им. Горького (ул. Сибирская, 49), - сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Причины, по которой пункт был закрыт, не сообщается, но неделей ранее мобильные пункты вакцинации закрывались в городе из-за нехватки вакцины.

На 16 июля в Прикамье поступило 488 133 доз двухкомпонентной вакцины. 426 тысячи пермяков вакцинировались первым компонентом, а 289 тысяч – закончили иммунизацию.