В правительстве Пермского края назвали территории, где больше всех зараженных коронавирусом за сутки

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В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 381 человека. По информации правительства, новые заболевшие обнаружены в 26 территориях региона.

Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 249. На втором месте – Добрянский городской округ, в котором обнаружено 26 человек с инфекцией. На третьем месте – Березники, где коронавирусом заболели 21 человек.

В Чайковском коронавирус диагностирован у 20 жителей. По 8 инфицированных выявлено в Бардымском, Карагайском и Куединском муниципальных округах. В Лысьвенском городском округе COVID-19 подтвердился у 7 человек.

По 4 случая заражения зафиксировано в Кизеле и Соликамском городском округе, по 3 – в Пермском муниципальном районе, а также Горнозаводском и Чусовском городских округах. По 2 жителей с COVID-19 выявлено в Уинском муниципальном округе, Гремячинском, Чердынском и Чернушинском городских округах.

По одному заболевшему обнаружено в девяти территориях Пермского края. Это Губаха, Кунгур, Березовский, Еловский и Ординский муниципальные округа, а также Верещагинский, Красновишерский, Октябрьский и Осинский городские округа.

Всего в Пермском крае с начала пандемии и на утро 17 июля выявлено 66712 жителей с коронавирусной инфекцией.