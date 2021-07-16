Министр строительства РФ оценил ход реконструкции набережной и эспланады в Перми

Фото: permkrai.ru

В пятницу, 16 июля, с рабочим визитом в Пермский край прибыл министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Глава федерального ведомства оценил ход работ по благоустройству объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и проекта «Пермь-300» и посетил две знаковые площадки краевой столицы, которые преобразились при поддержке федеральных властей. Одна из них – главная площадь краевой столицы – эспланада.

Министр отметил, что за время реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» жители страны смогли увидеть его реальные результаты в преобразовании существующих общественных пространств и появлении новых.

«Благодаря нацпроекту по всей территории России постепенно появляются новые точки притяжения людей: скверы, парки, места отдыха, детские, спортивные площадки. Безусловно это преображает города и повышает качество жизни людей, – заявил Ирек Файзуллин. – Вижу, что Правительство Пермского края нацелено на положительные изменения городского облика и заинтересовано в развитии общественных пространств для жителей региона. Планы в этом направлении масштабные, главное четко следить за сроками и качеством реализации проектов».

По словам губернатора Прикамья Дмитрия Махонина, основная цель региональных властей – на годы вперед улучшить инфраструктуру, чтобы сделать город комфортным для всех его жителей. Знаковые масштабные проекты в этой сфере в крае реализуются благодаря нацпроектам и федеральной поддержке.

«К юбилею города запланирован большой объем работ, сегодня проект «Пермь-300» включает свыше 150 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, развитие городской среды и транспортной инфраструктуры. Ряд проектов уже стартовал, в том числе идут работы по благоустройству эспланады.Это уникальное общественное городское пространство, которое является точкой притяжения для гостей и жителей краевой столицы не только во время праздничных мероприятий. Учитывая популярность площадки при благоустройстве ее территории применяется комплексный подход, предусматривающий интересы людей разных возрастных категорий», – озвучил губернатор.

Как рассказал зампред правительства Прикамья - министр ЖКХ Андрей Кокарев, сейчас на объекте продолжается благоустройство мемориального квартала, в котором размещены памятник «Героям фронта и тыла» и Аллея Славы. На объекте завершено строительство ливневой канализации в границах территории сквера, продолжаются работы по устройству дорожек и площадок, монтажу лотков, реконструкции сети наружного освещения. После реконструкции городская эспланада будет приведена к единому стилю, здесь выделят несколько трансформируемых зон для удобства и комфорта жителей всех возрастов: обустроят игровую зону, территорию тихого отдыха.

Также создадут новые пешеходные дорожки с использованием разных материалов мощения, установят современные малые архитектурные формы – лавочки, урны, шезлонги, навесы, высадят молодые деревья, кустарники и многолетние растения. Завершение всех преобразований городской площади намечено на 2023 год. Напомним, в прошлом году для отдыха и прогулок открыли обновленную часть эспланады перед зданием Законодательного Собрания. Здесь появились новый светомузыкальный фонтан, амфитеатр с подсветкой, два кафе, вписанных в холмы, декоративные качели с навесами, организованы дорожки для прогулок и места отдыха и современная детская площадка.

В ходе визита Ирек Файзуллин также проинспектировал ход реконструкции нижней части набережной Камы. Дмитрий Махонин отметил значимость реконструкции набережной Камы для города и края.

«Это один из проектов, который мы вместе с городскими властями и благодаря нацпроекту реализуем к празднованию 300-летия Перми. Проведенные преобразования позволяют использовать набережную круглый год, и рассчитаны на людей всех возрастов. Добавлю, набережная является мощной точкой притяжения и одним из любимых мест отдыха. Будем продолжать создавать здесь необходимые условия для комфортного отдыха жителей и гостей города», – отметил губернатор.