«Свеза» помогает Минприроды тушить лесные пожары в Пермском крае

Фото: «Свеза»

Специалисты комбината «Свеза» в Уральском оказали содействие в тушении лесных пожаров в непосредственной близости от Перми. На территории лесных участков, арендуемых компанией ситуация стабильная, здесь проводятся все необходимые противопожарные мероприятия, поэтому дополнительное, неиспользуемое спецоборудование комбината передано в помощь Пермского лесопожарного центра.

13 июля в связи с возникшим крупным лесным пожаром министерство природных ресурсов Пермского края обратилось в компанию «Свеза» в Уральском с просьбой о помощи в ликвидации возгорания. Представители комбината отреагировали незамедлительно – в тот же день к месту пожара был осуществлен выезд, где на месте непосредственно около горящего участка сотрудникам Пермского лесопожарного центра был передан пожарный инвентарь, среди которого 500 м новых пожарных рукавов.

«На территории Пермского края в настоящее время более 100 га леса охвачено лесными пожарами. Ситуация полностью контролируется лесопожарными формированиями. Также для работ по тушению лесных пожаров привлекаются и лесопользователи, арендаторы лесных участков. В частности, для ликвидации лесного пожара в Краснокамском городском округе компания «Свеза» предоставила свое оборудование», - сказала Евгения Зайцева, начальник отдела охраны лесов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Стоит отметить, что эта лесная территория находится недалеко от столицы края и не входит в зону ответственности «Свезы». При этом, как ответственный лесопользователь и в целях нераспространения опасной ситуации, «Свеза» откликнулась на призыв о помощи.

В 2020 году «Свеза» в связи с реализацией приоритетного инвестиционного проекта получила в аренду лесные участки в Пермском крае.

Всего в аренде у группы компаний «Свеза» находятся лесные участки общей площадью 780,3 тыс. га, из них 333,8 тыс. га – на территории Пермского края. Ежегодно компания проводит весь перечень профилактических работ, которые предусмотрены проектами освоения лесов и планами лесохозяйственных мероприятий. Это и обеспечение пунктов сосредоточения инвентаря, и прокладка и реконструкция противопожарных разрывов, обновление минерализованных противопожарных полос, оборудование водозаборных площадок.

На противопожарные мероприятия в 2021 году выделено более 50 млн рублей.

«Мы в полной мере осознаем, что от своевременной подготовки и выполнения всего комплекса мер противопожарных мероприятий зависит не только стабильность работы наших предприятий, но и благополучие региона. Мы всегда готовы оказывать государственным органам всю посильную помощь», — говорит Александр Протченко, руководитель направления «Лесоуправления» компании «Свеза».