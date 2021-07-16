Должник за тепло из микрорайона Гайва остался без автомобиля

Фото: «ЭнергосбыТ Плюс»

В ходе рейда в Орджоникидзевском районе Перми, который проводили сотрудники филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» и службы судебных приставов Пермского края, был арестован автомобиль «Лада Калина». Автовладелец, проживающий в микрорайоне Гайва, имеет задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения.

Чтобы вернуть транспортное средство, клиенту придется погасить долг и компенсировать затраты на эвакуацию, а также внести исполнительский сбор. Если неплательщик продолжит игнорировать законные требования по оплате, его машина будет реализована с торгов.

К июлю 2021 года общая сумма долгов физических лиц-жителей Прикамья перед компаниями Группы «Т Плюс» в Пермском крае уже превышает 3,7 млрд рублей. Для взыскания компания предпринимает все предусмотренные законом меры: обращения в суд, арест денежных средств и имущества должников, ограничение поставки горячего водоснабжения.

«В рамках акции «Внимание, должник!» мы увеличили частоту рейдов по должникам за тепло и горячую воду. Избежать оплаты подтвержденной судом задолженности теперь практически невозможно. Чтобы не допустить серьезных финансовых потерь, проверьте вашу квитанцию за тепло и горячую воду и погасите долг», — обращает внимание клиентов руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Марина Мотовилова.