В Перми вынесли приговор мужчине, который обещал построить «Дом за миллион»

Фото: прокуратура Пермского края

С января 2013 по март 2014 года житель Перми представлялся директором строительной фирмы и предлагал услуги по строительству частных домов «под ключ» за миллион рублей. А когда получал от заказчиков деньги, тратил их на себя любимого. Обманутые пермяки написали на лжестроителя заявление в полицию, и вскоре он оказался на скамье подсудимых. Свердловский районный признал его виновным в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размерах.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, частично возмещения ущерба потерпевшим, приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.