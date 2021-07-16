С лесным пожаром в Краснокаском районе боролись 6 дней

Пожар бушевал 6 дней. Фото: Минприроды Пермского края.

В Пермском крае в пятницу, 16 июля, в 14.30 локализован лесной пожар с торфяной подстилкой в Краснокамском участковом лесничестве. Об этом сообщает МЧС и Минприроды Пермского края. Огнем пройдено 173 га. В тушении пожара были задействованы 125 человек и 26 единиц техники.

С огнем спасатели боролись 6 дней. Тлел сухой мох на болоте урочища Суходол. Огонь стремительно распространялся из-за грозы и сильного ветра. Тушение пожара осложнялось тем, что местность не позволяла загнать технику и опахать площадь пожара.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение человека с огнем.