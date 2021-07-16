ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез провел дополнительные замеры воздуха в населенных пунктах

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

15 июля экологи ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза провели дополнительный мониторинг воздушной среды в населенных пунктах, расположенных вблизи завода.

Контроль за состоянием воздуха ведется предприятием непрерывно посредством трех стационарных экологических постов. Кроме того, работает мобильная лаборатория. Регулярно, по определенному графику специалисты центральной заводской лаборатории с помощью высокоточного оборудования берут пробы воздуха и исследуют его на содержание загрязняющих веществ, источником которых может являться производственная площадка предприятия.

Фото: ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез

Специальный автомобиль курсирует по точкам отбора, расположенным по периметру санитарно-защитной зоны предприятия, на границе с жилыми районами.

Учитывая неблагоприятные погодные условия (нависший над городом смог, отсутствие ветра), экологическая служба предприятия расширила маршрут мобильного экопоста, дополнив его несколькими точками для отбора проб в селе Гамово и микрорайоне Нагорный. Исследования проводились по целому спектру показателей. Превышений предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет.