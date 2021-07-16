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Общество16 июля 2021 11:35

Рекорд каждый день: в Пермском крае 381 новый случай коронавирусной инфекции

Среди заболевших 59 детей
Анна Маркова
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Коронавирусом за сутки в Прикамье заболели рекордное число пермяков.

Коронавирусом за сутки в Прикамье заболели рекордное число пермяков.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 381 человека. Роспотребнадзор сообщает, что 42 человека проходит лечение в больницах, 339 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 59 детей. На лечении в больницах сейчас находятся 2300 человек, к аппаратам ИВЛ из них подключены - 74 пациента. На карантине более 9 тысяч. Скончались за сутки еще 15 человек с коронавирусом.

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 66 331.