Рекорд каждый день: в Пермском крае 381 новый случай коронавирусной инфекции

Коронавирусом за сутки в Прикамье заболели рекордное число пермяков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 381 человека. Роспотребнадзор сообщает, что 42 человека проходит лечение в больницах, 339 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 59 детей. На лечении в больницах сейчас находятся 2300 человек, к аппаратам ИВЛ из них подключены - 74 пациента. На карантине более 9 тысяч. Скончались за сутки еще 15 человек с коронавирусом.

Всего в Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 66 331.