А вы когда-нибудь видели, как ездит Буратино? В соцсетях обсуждают необычный пермский транспорт

На владельца деревокара составили протоколы, ему грозит выплатить штраф.

Необычный транспорт, вызывающий, как минимум, улыбку на днях заметили жители Перми в Свердловском районе. Деревянные «Жигули» красовались на одной из улиц города. Необычная конструкция вызвала неподдельный интерес у пермяков, кто-то крутил пальцем у виска, кто-то удивленно радовался задумке. В соцсетях обсуждают необычный пермский транспорт: «А вы когда-нибудь видели, как ездит Буратино?», «Тачка – огонь! Поди еще и ездит?», «Зато не в кредит».

Деревокар также можно было увидеть на Youtube-канале пермского блогера Вячеслава Исмаилова. Он купил автомобиль у прежнего владельца, который ездил на нем в деревне.

После широкой огласки необычный автомобиль заинтересовал и сотрудников ГИБДД. Непорядок, таких машин на проезжей части быть не должно. Сотрудники вычислили владельца и привлекли к ответственности.

- Уже на следующий день инспекторы задержали молодого человека и привлекли его к ответственности за управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков и с внесенными изменениями в конструкцию без согласования с ГИБДД, - рассказали в ведомстве. - Кроме этого, автомобиль не был зарегистрирован в установленном законом порядке. В отношении водителя составлены административные материалы.

Инспекторы призывают автолюбителей не создавать угрозу безопасности дорожного движения и пропагандировать соблюдения ПДД, в этом сотрудники Госавтоинспекции окажут вам максимальное содействие.