Помощник прокурора Гремячинска Мария Волкова помогла задержать преступника. Фото: Прокуратура Пермского края.

В Гремячинске 11 июля вечером из исправительного центра при колонии сбежал осужденный, который отбывал наказание в виде принудительных работ. Перед этим два вечера подряд мужчина грубо нарушал режимные требования. Бегать преступнику пришлось недолго. В тот вечер помощник прокурора Гремячинска Мария Волкова возвращалась домой после работы.

Девушка не раз беседовала с беглым осужденным для проверки обстоятельств. На следующий день после побега тоже выезжала к нему в режимное учреждение. К вечеру, закончив все дела, на улице она увидела мужчину, который разговаривал по телефону.

Манера общения и голос человека показался Марии Волковой знакомым. Она проследила за мужчиной и узнала в нем беглого осужденного. Она тут же позвонила сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний и продолжала следить, не испугавшись последствий. Вскоре прибыл наряд сотрудников правоохранительных органов и преступника задержали.

- За этот поступок помощник прокурора города Гремячинска юрист 1 класса Волкова Мария поощрена приказом прокурора Пермского края за примерное исполнение своих должностных обязанностей, - сообщает прокуратура Пермского края.