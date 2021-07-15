Новые заболевшие COVID-19 выявлены в 29 территориях Пермского края

Всего на 15 июля 2021 года в Пермском крае было выявлено 66 331 человек с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

За минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано 376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие обнаружены в 29 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 144 человека, - сообщил краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. - На втором месте – Пермский район, где обнаружено 44 человека с инфекцией. На третьем месте – Чернушинский городской округ, в нем зафиксировано 32 случая заболевания.

В Краснокамском городском округе коронавирус диагностирован у 25 жителей, в Березниках – у 24, в Красновишерском городском округе – у 20, в Чердынском городском округе – у 15, в Очерском городском округе – у девяти. По восемь инфицированных выявлено в Бардымском муниципальном округе и Кунгурском муниципальном районе. В Гайнском муниципальном округе COVID-19 подтвердился у семи человек, в Чайковском – у шести, в Кунгуре – у пяти.

По четыре случая заражения зафиксировано в Кудымкаре и Соликамском городском округе, три – в ЗАТО Звездный. По два - в Октябрьском и Осинском городских округах, Березовском, Уинском и Юсьвинском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в восьми территориях Пермского края. Это Верещагинский, Ильинский, Нытвенский и Суксунский городские округа, а также Еловский, Кудымкарский, Сивинский и Юрлинский муниципальные округа.

Всего на 15 июля 2021 года в Пермском крае было выявлено 66 331 человек с коронавирусной инфекцией.