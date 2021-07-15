В Пермском крае продолжат активно развивать внутренний туризм

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Рейтинг вовлеченности регионов России в нацпроект по туризму будет представлен в августе этого года. Он поможет стимулировать регионы на активное развитие внутреннего и внешнего туризма с помощью нацпроекта «Туризм и культура гостеприимства».

- Несмотря на то, что национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» еще не принят, в Пермском крае уже ведется плотная работа по подготовке к участию в нацпроекте, - отметил Алексей Черников, заместитель председателя Правительства Пермского края по вопросам информационного развития, связи, туризма и молодежной политики. - В регионе сформирован перечень комплексных инвестиционных проектов. Совместная работа в этом направлении ведется с АО «Корпорация Туризм.РФ» и Сбербанком России. Также Прикамье является активным участником федерального конкурса по предоставлению грантовой поддержки общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о запуске прорывной для всей туристической отрасли программы льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей и санаториев. Пермский край ведет работу по участию в этой программе.

- Новая мера поддержки позволит инвесторам с привлечением заемных средств строить или реконструировать отели и санатории категории не менее «три звезды». Кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3–5 процентов годовых. Запуск нацпроекта даст нам дополнительные возможности для реализации запланированных проектов в Прикамье, - отметил Алексей Черников.

В рамках нацпроекта предусмотрено несколько направлений развития внутреннего туризма. уже работает программа кешбэка за поездки по России и за путевки в детские лагеря. С этого года субсидировать начнут строительство отелей.

- Инвесторы смогут получать льготные кредиты на 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, - рассказал заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. - До 2024 года из федерального бюджета будет выделено на эти цели около 19 миллиардов рублей. Только в 2021 году мы рассчитываем за счет такой поддержки обеспечить портфель инвестпроектов на общую сумму до 20 миллиардов рублей.