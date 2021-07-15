ВТБ Мобайл запустил доставку и онлайн-оформление SIM-карт в Пермском крае

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ (ПАО) в УрФО и Пермском крае

С 15 июля жители Пермского края могут стать абонентами мобильного оператора ВТБ Мобайл без посещения офиса. Для этого можно заказать доставку SIM-карты по удобному адресу или оформить eSIM в режиме онлайн.

Чтобы заказать доставку SIM-карты, абоненту достаточно заполнить короткую заявку на сайте vtbmobile.ru — курьер бесплатно выполнит доставку в удобное для клиента время и по любому адресу в Перми и ближайших населенных пунктах. Быть клиентом ВТБ для этого необязательно. После получения SIM-карты ее можно самостоятельно активировать за несколько минут через мобильное приложение ВТБ Мобайл Старт. Идентификация происходит по селфи и снимку паспорта.

Если смартфон или планшет абонента поддерживает технологию eSIM, то в приложении ВТБ Мобайл Старт можно оформить цифровую SIM-карту полностью дистанционно.

«Наша стратегическая цель – упростить для клиентов решение любых задач и предоставить максимум услуг в дистанционных каналах, которые сейчас особенно востребованы. Поэтому мы рады расширить возможности по оформлению SIM-карт для абонентов в регионе. Теперь достаточно всего нескольких кликов, чтобы получить доступ к качественной мобильной связи по выгодным тарифам», — прокомментировал Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов. Наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 15 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и трафик переносятся на следующий месяц.

Клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. Весной 2021 года ВТБ Мобайл стал доступен жителям Пермского края и еще пяти регионов России. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)