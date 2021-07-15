Пенсионеры Прикамья предпочитают получать пенсию на карты

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В Прикамье растет количество пенсионеров, которые выбирают для получения пенсии карту Сбербанка МИР «Социальная».

Всего в Пермском крае проживает более 850 тысяч пенсионеров. Из них пенсии в Сбербанке получает 540 тысяч человек, из которых более 63,5% на банковскую карту. С начала года число держателей таких карт увеличилось на 3,5 тыс. человек.

Во многом, считают эксперты, процесс перехода пенсионеров на карты определен тем, что они позволяют не зависеть от расположения отделений Сбербанка или графика их работы. Банковские карты сегодня принимаются к оплате практически в любом магазине, а если нужна наличка – снять ее можно не только в офисах банка, но и в устройствах самообслуживания.

Карта МИР «Социальная» обслуживается бесплатно, ее держатели пользуются скидками и специальными предложениями партнеров Сбербанка, и возможностями бонусной программы «СберСпасибо».

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Карта МИР – это удобный вариант для начисления и надежного сохранения пенсии. Кроме того, держатели этой карты получают дополнительный доход на остаток средств, который хранится на карте, а также доступ к основным банковским услугам»