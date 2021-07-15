В Перми для проезда открыли тоннель по улице Дзержинского

Автобусы № 88 пойдут через тоннель с 16 июля. Фото: Василий Вахрин

В Перми для проезда вновь открыт тоннель по улице Дзержинского. С 22 мая подрядчик приступил там к ремонтным работам. Были демонтированы трамвайные пути, устроены новое основание, верхние строения с рельсошпальной решеткой, покрытие из бетонных плит. 15 июля автомобилисты уже смогли проехать через отремонтированный тоннель.

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что с 16 июля автобусы №88 пойдут по привычному маршруту. На время ремонта он ходил до остановки «Завод профнастила».