В Пермский край завезли еще 38 тысяч доз вакцины «Спутник V»

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 419,3 тысячи жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермский край привезли еще одну партию вакцины от коронавируса. 38 100 комплектов двухкомпонентного «Спутник V» уже распределили между поликлиникам и частными мед организациями региона.

По данным Минздрава Пермского края, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 419,3 тысячи жителей. Из них почти 282,8 тысячи полностью завершили курс вакцинации первым и вторым компонентом.

Напомним, в Пермском крае 376 новых случаев заболевания коронавирусом за стуки. Роспотребнадзор сообщает, что 71 человек проходит лечение в больницах, 305 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 29 детей. На лечении в больницах находятся 2291 человек, 68 из них подключены к ИВЛ.