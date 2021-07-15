«Чем больше нас будет, тем больше людей получат помощь». Поисковой отряд «PermPoisk» нуждается в поддержке неравнодушных пермяков

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- В связи с тем, что все еще продолжают поступать вопросы и просьбы о разъяснении сложившейся ситуации, сообщаем, что наш отряд ПРОО «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой»- «PermPoisk» работает на новой странице. Руководителем отряда все так же является Ксения Макарова, - написали волонтеры нового отряда.

Еще в мае волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой написали открытое письмо, где сообщили, что в связи с разными взглядами на ряд вопросов было принято решение о создании еще одного отряда и создали новую страницу в социальной сети ВКонтакте (@permpoisk). И на этот раз не пермяки нуждаются в помощи волонетров, а волонтеры нуждаются в помощи пермяков.

- Чем больше людей знает о нас, тем мы сильнее, тем больше людей получат помощь, тем больше волонтеров придет в команду, тем больше людей смогут реализовать себя на благо людям! Не оставайтесь в стороне. Добро обязательно вернется. Мы верим! - написали волонтеры.

Волонетры напоминают, если у вас пропал близкий человек, Вы можете заполнить форму Заявки на поиск, перейдя по ссылке или позвонить на горячую линию отряда +7 (342)204-49-04.