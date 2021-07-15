В Пермском крае еще 376 жителей заболели коронавирусной инфекцией

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Пермском крае - 66 331. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом. В Пермском крае 376 новых случаев за стуки. Роспотребнадзор сообщает, что 71 человек проходит лечение в больницах, 305 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди заболевших 29 детей. На лечении в больницах находятся 2291 человек, 68 из них подключены к ИВЛ. Скончались от коронавируса за сутки еще 20 человек. Общее число выявленных случаев с начала пандемии в Пермском крае - 66 331.