В Пермском крае распродают имущество НПФ «Стратегия»

Петра Пьянкова признали виновным. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае распродается недвижимое имущество негосударственного пенсионного фонда «Стратегия». Оно находится в 8 городах Пермского края.

Всего судебные приставы Прикамья должны взыскать с экс-руководителя АО НПФ «Стратегия» почти 80 млн рублей.

- Средства, вырученные от продажи объектов, будут направлены в пользу конкурсного управляющего АО НПФ «Стратегия» в лице государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», - сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

По оценке экспертов, стоимость всех 9 помещений составляет около 11 млн рублей.

Напомним, 53-летнего создателя фонда обвинили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в том, что он вывел ценные бумаги «Стратегии» на сумму в 220 миллионов рублей в подконтрольные ему структуры.

Петр Пьянков отрицал свою вину: он признал, что вывел активы фонда, но заявил, что не собирался их присваивать. А сделал это якобы исключительно в интересах вкладчиков.