Трех человек увезли в больницу: в Пермском крае таксист снес машину реанимации

По предварительной информации, в ДТП виноват водитель легковушки

Ночью 15 июля в Соликамске водитель такси врезался в машину реанимации. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в 4:30 по проспекту Строителей ехал 20-летний водитель LADA GRANTA. По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке он не уступил дорогу машине скорой помощи, которая ехала по главной дороге и врезался в нее.

От удара травмы различной степени тяжести получили водитель легкового автомобиля, и два пассажира, одному из которых 20 лет, другому - 21 год. Всех пострадавших увезли в больницу. 42-летнему водителю "скорой" и двум фельдшерам - 43 и 40 лет, оказана разовая помощь в медучреждении.

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