«Нашли мертвым в подъезде». В Пермском крае окончены поиски 36-летнего мужчины

Пропавшего мужчину нашли погибшим.
Фото: Иван Макеев
В Березниках окончены поиски 36-летнего местного жителя. О том, что мужчина пропал, сообщали его родственники. Последний раз его видели 9 июля, а потом он перестал выходить на связь и не пришел на работу. Полицейские приняли заявление и занялись поиском.
- 12 июля мне позвонили сотрудники и сообщили, что нашли Женю мертвым в подъезде, - говорит брат погибшего. – Заключения экспертов еще нет, но предварительно от умер от сердечной недостаточности. Сегодня состоятся его похороны.
Погибшему было всего 36 лет.