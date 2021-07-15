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Происшествия15 июля 2021 9:01

«Нашли мертвым в подъезде». В Пермском крае окончены поиски 36-летнего мужчины

Несколько дней его искали родственники и полиция
Анна Маркова
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Пропавшего мужчину нашли погибшим.

Пропавшего мужчину нашли погибшим.

Фото: Иван Макеев

В Березниках окончены поиски 36-летнего местного жителя. О том, что мужчина пропал, сообщали его родственники. Последний раз его видели 9 июля, а потом он перестал выходить на связь и не пришел на работу. Полицейские приняли заявление и занялись поиском.

- 12 июля мне позвонили сотрудники и сообщили, что нашли Женю мертвым в подъезде, - говорит брат погибшего. – Заключения экспертов еще нет, но предварительно от умер от сердечной недостаточности. Сегодня состоятся его похороны.

Погибшему было всего 36 лет.

Погибшему было всего 36 лет.