«Нашли мертвым в подъезде». В Пермском крае окончены поиски 36-летнего мужчины

Пропавшего мужчину нашли погибшим. Фото: Иван Макеев

В Березниках окончены поиски 36-летнего местного жителя. О том, что мужчина пропал, сообщали его родственники. Последний раз его видели 9 июля, а потом он перестал выходить на связь и не пришел на работу. Полицейские приняли заявление и занялись поиском.

- 12 июля мне позвонили сотрудники и сообщили, что нашли Женю мертвым в подъезде, - говорит брат погибшего. – Заключения экспертов еще нет, но предварительно от умер от сердечной недостаточности. Сегодня состоятся его похороны.