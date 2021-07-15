Пермяки жалуются на запах гари в городе

Пожар торфяников в Пермском крае пока не потушен. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

«Проснулась в 5 утра от запаха гари, закрыла окно», - сетует жительница дома по улице Революции в Перми. «Вчера вечером тоже чувствовала, запах дыма в центре», - говорит еще одна пермячка. Откуда дым, первое, что приходит на ум – горящие торфяники в Краснокамском районе.

- По состоянию на 21.00 14 июля в Краснокамском городском округе Пермского края продолжает действовать лесной низовой пожар, - сообщает МЧС по Пермскому краю. - Общая площадь, пройденная огнем, около 95 Га. Площадь активного горения - 2.5 Га. Угрозы населенным пунктам нет. Специалистами Роспотребнадзора проведен отбор проб воздуха, превышение ПДК нет. Организован постоянный мониторинг ситуации.

В Краснокамском городском округе введен режим ЧС.