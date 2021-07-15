В Пермском крае коронавирус выявили в 28 территориях

Всего в Пермском крае выявлено 65955 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Анна Маркова

В Персиком крае коронавирусную инфекцию выявили у 379 человек в 28 территориях за сутки.

Больше всего заболевших в Перми – 217. На втором месте – Пермский муниципальный район - 31 человек с инфекцией. На третьем месте – Соликамский городской округ, там 20 заболевших.

В Березниках коронавирус у 17 жителей. По 9 случаев в Кишертском и Ординском муниципальных округах, по 8 – в Кунгуре и Чусовском городском округе. В Краснокамском городском округе у 7, в Кудымкаре – у 6. По 5 случаев зафиксировано в Верещагинском городском округе и Кунгурском муниципальном районе.

По 4 случая заболевших в Суксунском городском округе, а также в Гайнском, Косинском и Кочевском муниципальных округах. По 3 человека с инфекцией в Ильинском и Лысьвенском городских округах. По 2 заболевших в Нытвенском и Чернушинском городских округах, Карагайском, Сивинском и Частинском муниципальных округах.

По одному заболевшему в пяти территориях Пермского края. Это Березовский и Юсьвинский муниципальные округа, а также Горнозаводский, Оханский и Очерский городские округа.