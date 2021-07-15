За обналичивание денег при строительстве зоопарка в Перми, осудили подрядчика

В Перми осудили бывшего директора ООО «ИнвестЖилСтрой» - подрядчика, занимавшегося строительством нового зоопарка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми осудили бывшего директора ООО «ИнвестЖилСтрой» - подрядчика, занимавшегося строительством нового зоопарка. Суд Ленинского района признал его виновным по статье «Неправомерный оборот средств платежей», сообщает прокуратура Пермского края. Обвиняемый обналичил более 9 млн. рублей. Он подделывала документы, указывал в них о поставке оборудования и строительных работах, которых фактически не было и переводил деньги на «фирмы-однодневки».

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил виновного к лишению свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 250 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Пермского края.