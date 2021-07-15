В транспорте Перми можно будет расплатиться по QR-коду

Заплатить за проезд в Перми можно будет с помощь QR-кода на телефоне. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В общественном транспорте Перми власти планируют ввести оплату за проезд с помощью QR-кодов с мобильного телефона. Департамент транспорта Администрации Перми уже разрабатывает такое приложение. Банковские карты при этом будут не нужны. Об этом во время прямого эфира в социальной сети рассказал мэр Перми Алексей Дёмкин.

QR-код дает возможность пассажирам оплатить проезд с помощью мобильного банка, а не по карте через валидатор.

- В планах ввести эту опцию с августа, сейчас разработчики тестируют ее, - говорит Алексей Дёмкин.