Евгений Тюкалов вывел пермский «Амкар» вперед в матче с «Тюменью»

Второй гол в ворота "Тюмени". Скриншот трансляции матча.

Сегодня в Перми на стадионе «Звезда» дебютирует возрожденный «Амкар». Пермские футболисты в матче Кубка России играют с одной из сильнейших команд НФЛ – с «Тюменью».

Первый тайм закончился в пользу пермяков – 2:1.

Пермские футболисты забили первый гол уже на третьей минуте. Отличился 22-летний Александр Голубцов. Но на 10-й минуте тюменцы сравняли счет – 1:1.

После этого команды обменялись несколькими опасными моментами, а вратари продемонстрировали красивые сейвы. Но ворота оставались неприкосновенными.

И уже в самом конце первого тайма нашу команду вывел вперед 28-летний Евгений Тюкалов - воспитанник «Амкара» и первый игрок, официально пополнивший ряды нового клуба. Последние 3 года Евгений выступал за пермскую «Звезду» и был ее капитаном.