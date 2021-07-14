В Перми на участке улицы Карпинского изменится движение

С 17 июля до 20 октября транспортные потоки будут переключены с нечетной стороны улицы Карпинского на четную. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми изменится движение на улице Карпинского. От улицы Архитектора Свиязева до улицы Советской Армии будет временно изменена схема движения на участке от улицы Рязанской до улицы Советской Армии. Также изменения коснутся пересечений улиц Карпинского и Норильской, улицы Карпинского и Рязанской.

С 17 июля до 20 октября транспортные потоки будут переключены с нечетной стороны улицы на четную. Изменения связаны с реконструкцией улицы Карпинского. Подрядчик планирует завершить все ремонтные работы в этом году.