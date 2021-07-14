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Происшествия14 июля 2021 12:47

В Перми распродают имущество экс-начальника исправительной колонии

Он осужден за посредничество во взятке
Анна Маркова
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Фото: архив "КП"

В Пермском крае судебные приставы продают имущество бывшего начальника исправительной колонии, осужденного за посредничество во взяточничестве. Он должен заплатить в пользу федерального бюджета штраф - 2 млн 800 тысяч рублей

В апреле 2021 года в счет погашения штрафа было продано с торгов автомобиль «Toyota-Landcruiser-200». 987 тысяч рублей пополнили федеральный бюджет.

- На минувшей неделе судебным приставом проведены исполнительные действия по наложению ареста на принадлежащие должнику земельный участок и баню в деревне Комарово Пермского района, - сообщают в ведомстве. - Арестованное имущество тоже продадут на торгах.