28 % пермяков используют Автоплатеж от Сбербанка для оплаты ЖКХ

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28% домохозяйств Пермского края используют автоплатежи Сбербанка для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

На данный момент клиенты банка подключили более 2,7 млн автоплатежей, причем только с начала 2021 года количество таких автоплатежей возросло на 6%. На одного клиента, подключившего услугу, в среднем приходится 2,5 активных автоплатежа за ЖКХ.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Наши клиенты все активнее используют онлайн-сервисы банка для решения повседневных задач. С помощью современных технологий можно быстро и просто совершить большинство финансовых операций, не выходя из дома. Подключение услуги "Автоплатеж" позволяет передать рутинные задачи по оплате счетов за газ, свет, воду и другие коммунальные услуги банку, освобождая время для общения с близкими".

Настроить автоплатеж можно в мобильном приложении или веб-версии СберБанк Онлайн (в разделе "Платежи" - "Автоплатежи и переводы"). После этого деньги в пользу поставщика услуги будут ежемесячно списываться с выбранной клиентом карты в соответствии с суммой квитанции. При этом за день до исполнения платежа клиент будет получать сообщение о планируемом списании - в виде СМС или пуш-уведомления – с указанием точной суммы. При необходимости платеж можно отменить.