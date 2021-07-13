Более 70% сотрудников Сбера в Прикамье прошли вакцинацию от Covid-19

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В Пермском отделении Сбербанка продолжается прививочная кампания от COVID-19, стартовавшая в феврале 2021 года. На данный момент 71% сотрудников Сберана территории Прикамья поставили вакцину, в планах поэтапное вакцинирование всего коллектива.

Напомним, что с начала пандемии Сбербанк принимает все меры профилактики и защиты сотрудников и посетителей офисов банка от COVID-19: сотрудники носят маски и перчатки, на рабочих столах стоят санитайзеры. При обслуживании клиентов также попросят надеть маску, или выдадут ее при отсутствии.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Для нас важно, чтобы клиенты, ежедневно приходящие в офисы Сбербанка, были уверены в том, что не подвержены риску заражения. Заботясь о безопасности клиентов, мы создали максимально простые условия вакцинации для наших сотрудников: можно пройти медицинский осмотр и сделать прививку в рабочее время. При необходимости в день прививки или на следующий день после получения каждого компонента вакцины сотрудник может оформить оплачиваемый день отдыха. Только так мы будем уверены в том, что наши клиенты в безопасности".

Программа вакцинации в Пермском отделении Сбербанка является государственной. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник по предварительной записи. Перед процедурой каждый сотрудник банка проходит обязательный врачебный осмотр и заполняет анкету о состоянии здоровья.