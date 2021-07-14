«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает неплательщикам о долгах и необходимости их погашения

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В июле более 41 тысяч клиентов-физических лиц теплоснабжающих предприятий «Т Плюс» в Прикамье получили долговые квитанции красного цвета. Они не оплачивают услуги отопления и горячего водоснабжения в течение 3-х и более месяцев. Это часть системной работы по информированию должников в рамках акции «Внимание, должник!». С помощью долговых квитанций Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» в очередной раз напоминает клиентам о необходимости погашения задолженности.

Если клиент проигнорирует предупреждение в виде долговой квитанции, в отношении него будет инициирована процедура принудительного взыскания. Исполнительные документы направляются в службу судебных приставов для взыскания долгов, и в рамках исполнительного производства накладывают аресты как на денежные средства, так и на личное имущество должника. Кроме того, приставы накладывают ограничения на должников на совершение сделок с движимым и недвижимым имуществом.

Для оперативного погашения долга клиентам доступны сервисы онлайн-оплаты на сайтах расчетно-кассовых центров «КРЦ-Прикамье», «Пермэнергосбыт» и «Инкомус». Все они перечислены на сайте Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Как оплатить». Кроме того, работают офисы обслуживания клиентов Сбербанка и ряда других банков, отделения Почты России и офисы расчетно-кассовых центров.

«Лето – это самое подходящее время для погашения накопившихся долгов. Сделать это необходимо до начала нового отопительного сезона, в противном случае накопленные долги могут стать неподъемными, и привести к негативным последствиям для семейного бюджета», – говорит директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.