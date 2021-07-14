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"Бизнес-новости": Пермь14 июля 2021 8:15

Народная программа ЕР поможет сформировать политику в сфере образования

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева рассказала, почему она приняла решение пойти на выборы в Госдуму от «Единой России»
Анна Маркова
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Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева.

Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева рассказала, почему она приняла решение пойти на выборы в Госдуму от «Единой России» и как народная программа партии поможет сформировать политику в сфере образования на ближайшие годы.

«Это удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», - заявила она.

По словам Шмелевой, именно партия позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень.

«Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет», - разъяснила руководитель фонда «Талант и успех» и образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

«Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», - отметила она.

В «Единой России» ранее обещали, что окончательная программа партии будет принята в августе, после поступления предложений на встречах с избирателями.

Как известно, Шойгу, Лавров, Проценко, Шмелева и Кузнецова возглавили список «Единой России» на выборах в Госдуму.