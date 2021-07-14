В Перми спасали женщину, которая заблудилась на болоте

В Перми женщина заблудилась и вышла к болоту, на помощь ей пришли спасатели. Фото: Иван Макеев

В Перми во вторник около 23 часов в лесу в Дзержинском районе заблудилась женщина. Она ушла со своего дачного участка в СНТ «Речник» и вышла к болоту. Куда идти дальше она не знала, да и побоялась.

Женщина позвонила на телефон экстренных служб. Хорошо, что у заблудившейся с собой был телефон. По нему спасатели помогли определить ее координаты и выехали на место. Они обнаружили ее за 30 минут и вывели к дачному участку. С женщиной все в порядке.