В Пермском крае потеплеет до + 28 градусов

В пятницу в Прикамье пройдут дожди. Фото: Василий Вахрин

В Пермский край возвращается жаркая погода. В ближайшие дни столбик термометра поднимется до отметки + 28 градусов, об этом сообщают синоптики.

Сегодня, 14 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 7-12º, местами по востоку до +2º, днем 20-25º.

15 июля облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Температура воздуха ночью 8-13º, днем 23-28º.

В пятницу облачно, ночью местами небольшой дождь, днем дождь, местами сильный, гроза. Ветер западный 4–9 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10–15º, днем 22–27º.