Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 июля 2021 7:10

У него были нехорошие намерения: в Перми родственники нашли мертвым мужчину

Он несколько дней не выходил на связь
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина найден мертвым в квартире в Орджоникидзевском районе.

Мужчина найден мертвым в квартире в Орджоникидзевском районе.

Фото: Василий Вахрин

В Перми родственники мужчины забеспокоились, когда не смогли связаться с родственником. Он не выходил на связь двое суток. На звонки не отвечал, а когда пришли к нему домой на улицу Томскую – это Орджоникидзевский район, дверь не открыл.

По информации источника, до этого мужчина говорил, что не хочет жить. Чтобы зайти в квартиру родственники вызвали спасателей, они помогли открыть дверь. К сожалению, худшие опасения подтвердились. Хозяина квартиры обнаружили мертвым.