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Происшествия14 июля 2021 6:45

В Перми с высоты 7-го этажа упал мужчина

Происшествие случилось на улице Льва Толстого
Анна Маркова
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Очевидцы вызвали медиков, но пенсионер скончался до прибытия бригады.

Очевидцы вызвали медиков, но пенсионер скончался до прибытия бригады.

Фото: Анна Маркова

В Перми 12 июля произошел трагический случай на улице Льва Толстого. По информации источника, около 12.30 с высоты 7 этажа выпал 75-летний мужчина.

Очевидцы вызвали медиков, но пенсионер скончался до прибытия бригады. В Причинах и обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

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