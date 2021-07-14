В Перми с высоты 7-го этажа упал мужчина

Очевидцы вызвали медиков, но пенсионер скончался до прибытия бригады. Фото: Анна Маркова

В Перми 12 июля произошел трагический случай на улице Льва Толстого. По информации источника, около 12.30 с высоты 7 этажа выпал 75-летний мужчина.

Очевидцы вызвали медиков, но пенсионер скончался до прибытия бригады. В Причинах и обстоятельствах произошедшего будут разбираться правоохранители.

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