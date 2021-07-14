В Пермском крае коронавирус за сутки выявили в 23 территориях

Всего в Пермском крае 65576 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у жителей 368 жителей в 23 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 253. На втором месте – два муниципальных образования, по 13 человек заболели в Березниках и Карагайском районе. На третьем месте – Пермский муниципальный район, там 12 случаев заболевания коронавирусом.

По 9 случаев в Кунгуре, Краснокамском и Чернушинском городских округах. В Соликамском городском округе 8 заболевших. По 7 случаев заражения в Верещагинском городском округе и Кунгурском муниципальном районе. 6 новых случаев в Сивинском муниципальном округе.

По 4 случая в Лысьвенском городском округе и Ординском муниципальном округе. В Александровском муниципальном округе 3 жителей с инфекцией. По 2 случая в Добрянском и Ильинском городских округах.

По одному заболевшему обнаружено в семи территориях Пермского края. Это Губаха, Чайковский, Куединский и Уинский муниципальные округа, а также Суксунский, Чердынский и Чусовской городские округа.

Всего в Пермском крае 65576 жителей с коронавирусной инфекцией.