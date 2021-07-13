В Пермском крае за две недели спасатели 5 раз выезжали на поиски утонувших детей

В Пермском крае в июле у краевой службы спасения было много вызовов.

В Пермском крае в июле у краевой службы спасения было много вызовов. С начала июля они 5 раз выезжали на поиски утонувших детей и мужчин.

Искали 15-летнего мальчика в Гремячинске, ребенок утонул на станции Угольный разрез, в карьере. Выезжали на поиски рыбака в Нытвенский городской округ. На реке Кама перевернулась лодка с двумя рыбаками, одному из них спастись не удалось. Второй сигнал поступил из этого же района, из села Шерья, где утонул мужчина. Спасатели выехать не успели, так как он был обнаружен отдыхающими на небольшой глубине и это не все перечисленные случаи.

Министерство территориальной безопасности призывает граждан помнить и соблюдать правила нахождения на воде и вблизи водоемов. Чтобы избежать беды, детям и взрослым следует строго придерживаться правил поведения на воде.