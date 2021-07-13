В Перми мужчина заманил через соцсети в гости 13-летнюю девочку и изнасиловал

Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Фото: архив "КП"

В Орджоникидзевском районе Перми мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку. Об этом сообщает СКР по Пермскому краю. Он зашел в соцсеть через страницу своей жены и написал сообщение 13-летней соседке, с которой он и его супруга были знакомы. Мужчина пригласил ребенка в квартиру под надуманным предлогом. Оставшись с девочкой наедине, он изнасиловал ее и совершил насильственные действия сексуального характера.

- Собранные следственным отделом по Орджоникидзевскому району Пермь СКР по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю города Перми, - сообщает ведомство. - Он признан виновным, ему назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.