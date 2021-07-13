Работники «Новогора» проведут промывку сетей и магистральных водопроводов

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В компании «НОВОГОР-Прикамье» прокомментировали ситуацию с жалобами пермяков на запах водопроводной воды, который ощущается в последние дни. По словам главного технолога по очистке воды Ирины Батуриной, на выходе с очистных сооружений все санитарно-эпидемиологические показали в норме - проблем с очитской нет.

Однако утром 13 июля технологи Чусовских очистных сооружений зафиксировали запах воды, поступающей на сооружения из реки Чусовой. В компании констатируют, что исходная вода в настоящее время гораздо теплее, в сравнении с обычными показателями. По мнению специалистов, на формирование запаха могла оказать аномально высокая температура воды в прикамских реках, что создало условия для процесса цветения водорослей в реке и формирования запахов в водопроводной сети.

«Сейчас корректируется технологический процесс очистки на Чусовских очистных сооружениях, и принято решение значительно увеличить работы по промывке сетей и магистральных трубопроводов», - пояснили в компании.