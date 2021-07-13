В Пермском крае вводится обязательная вакцинация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае началась обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Постановление опубликовано на официальном сайте регионального Роспотребнадзора. Главный санитарный врач Виталий Костарев уже подписал документ.

Сделать прививку первым компонентом до 15 августа должны работники:

- торговли

- салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, массажных салонов, бань, саун, соляриев

- прачечных и химчисток

- банковской сферы, почты

- общепита

- транспорта, такси

- ЖКХ, энергетики

- салонов связи

- медики и соцзащита

- работники культурных и выставочных мероприятий

- рекламных мероприятий

- детских комнат, в парках культуры, ТРЦ

- театров, кинотеатров, концертных залов

- массовых физкульт мероприятий

- все чиновники

Вторым компонентом должны привиться - до 15 сентября. Руководителям и ИП нужно организовать вакцинацию не менее 60% персонала.