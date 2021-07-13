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Происшествия13 июля 2021 15:13

Появилось видео аварии на Красавинском мосту, где загорелись две легковушки

Одним из автомобилей управляла женщина
Анна Маркова
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В результате ДТП никто не пострадал.

В результате ДТП никто не пострадал.

В социальной сети появилось видео момента ДТП на Красавинском мосту сегодня утром. Напомню, около 7 часов утра, 13 июля, там загорелось два легковых автомобиля.

По предварительной информации ГИБДД автомобиль Peugeot 107, за рулем которого находился 39-летний водитель при перестроении, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус», которым управляла 40-летняя женщина. После чего обе машины загорелись, в аварии никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

Момент ДТП на Красавинском мосту 13 июля.
Видео: @chp_59