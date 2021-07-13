В Пермском крае 368 заболевших коронавирусом за сутки

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявили 65 576 заболевших коронавирусной инфекцией. Фото: Алиса ТИТКО

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили еще у 368 человек. Из них 60 госпитализировали, 308 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 43 ребенка. Регион занял десятую строчку в стране по количеству заболевших за сутки.

На лечении в больницах находятся 2333 человека, 71 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки 18 пациентов с положительным тестом на ковид.

Всего с начала пандемии в Пермском крае выявили 65 576 заболевших коронавирусной инфекцией.